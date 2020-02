Luego que Dayanita dejara en la duda si le gustaba Angelo Fukuy, quien hace unos días se comprometió con su novia, mucho se especuló sobre la amistad entre la actriz cómica y el cantante de la ‘Gran Orquesta Internacional’.

Ambos han mostrado que mantienen una muy buena relación y esto quedó evidenciado en un video que compartió Fukuy en su cuenta de Instagram en la que se muestra el divertido reencuentro que tuvieron durante un tiempo libre de las grabaciones del programa ‘El Wasap de JB’.

En la grabación se observa que la joven ingresa al camerino y saluda efusivamente a uno de los compañeros del cantante y luego se dirige hacia él para abrazarlo y saludarlo.

“Angelo, mi amor, te he extrañado ¿cómo has estado?”, le dice Dayanita mientras que Fukuy sonríe tímidamente y luego le responde "muy bien y ¿tú como has estado?

Sin embargo, la respuesta que da Dayanita a la pregunta del cumbiambero no se la esperaba y terminó causando la risa de los presentes en el camerino. El momento fue compartido por el compañero de Christian Domínguez en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, durante su participación en ‘El valor de la verdad’, Dayanita fue consultada sobre si estaba atraída por el cantante, pero uno de sus acompañantes evitó que respondiera la interrogante al apretar el botón rojo.

Luego de ello, la actriz le ha enviado saludos en más de una ocasión que han sido bien recibidos por Fukuy.