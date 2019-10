Dura confesión. La actriz cómica Dayanita abrió nuevamente las puertas de su intimidad para revelar un nuevo detalle de su dura infancia: tuvo un hijo a los 14 años, a quien dice no ha podido volver a ver desde que dejó su natal Pucallpa.

“Desde que llegué a Lima ya no lo pude ver más. Es un niño al que tengo siempre en mi mente. No me voy a olvidar de ese niño”, reveló la actriz cómica de ‘El Wasap de JB’. Asimismo, añadió que desde el 2014, la madre y el menor se encuentra no habidos. El pequeño tiene ahorita siete años.

Dayanita contó con detalles sobre el año en el que se convirtió en papá. “Yo le dije a mi papá: ‘Tengo una enamorada’ y me encerraron en el cuarto (con ella). Y tuve que tener una relación con esa chica. Ella me mandó un mensaje diciéndome que estaba embarazada y no le creía”, detalló.

En ese entonces, la actriz cómica se encontraba viviendo en Pisco, lugar a donde llegó tras ser secuestrada por unos inescrupulosos. Sin embargo, con esfuerzo, logró escapar y regresar a Pucallpa. Una vez en su tierra, Dayanita comenzó a trabajar para mantener a su nueva familia. “Le pasaba pañales, le daba suero...Yo vendía mis caramelos y le daba [a Pamela, la madre de su hijo]", señaló.

Dayanita aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a la citada mujer, a quien le pidió volver a ver a su hijo. “Si ella me está viendo yo lo único que le diría es que piense... Aquí estoy para darle todo lo que él [su hijo] quiera”, finalizó.