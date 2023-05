Tal como se había anunciado, la actriz cómica Dayanita estuvo el último sábado en ‘El reventonazo de la Chola’ e hizo fuertes revelaciones sobre su abrupta salida del programa ‘JB en ATV’.

La comediante no pudo evitar estallar en llanto frente a cámaras al recordar la avalancha de críticas que ha recibido en las últimas semanas luego de ser acusada de abandonar su puesto en el programa de Jorge Benavides porque se dejó llevar por la fama.

“ Me han dicho de todo, me han insultado de todo . Y si a veces yo no leo los comentarios es porque me choca demasiado. Como yo siempre se lo digo a muchos, para mí vivir todo esto es nuevo. Yo no pensaba que la gente te da la espalda así”, señaló la artista entre lágrimas.

Al ser consultada por la ‘Chola Chabuca’ sobre cuál era su condición laboral al momento de dejar el programa en ATV, Dayanita sorprendió a más de uno al revelar que no tenía un contrato vigente pese a que llevaba trabajando cinco años.

“ La verdad no había firmado ningún contrato. Estuve cinco años casi trabajando, pero solamente dos años había firmado contrato . (En la última etapa) solo era como un: ‘Dayanita, continuamos el otro año’, eso era con la productora”, acotó.

Finalmente, la actriz cómica dijo que pensó en volver a ‘JB en ATV’, pero prefirió dar un paso al costado porque sabía que el ambiente laboral ya no sería el mismo. “Habían llegado muchas noticias y yo preferí callar. Quise regresar, pero había tantas cosas que quise dejarlas ahí y seguir con lo mío”, acotó.

