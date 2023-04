La actriz cómica Dayanita decidió pronunciarse ante la ola de especulaciones que se desató luego que se confirmara que ya no formaría parte del programa “JB en ATV” de Jorge Benavides.

En una entrevista con para el canal de YouTube “Katy con Kalle”, la conocida actriz reconoció que uno de los motivos que provocaron su salida del programa humorístico fue sus constantes indisciplinas.

“Fue por mis faltas de disciplina. Yo ya no me sentía bien, tuve una discusión personal (fuera de JB en ATV). Siempre he confundido mi trabajo con mi vida personal, si me pasa algo a mí yo me agarró con todo el mundo, yo voy a reconocer que cuando no me siento bien no contesto el teléfono”, refirió.

Dayanita contó que un delicado problema personal le impedía desenvolverse en su trabajo, y decidió ausentarse del rodaje del programa sin consultarlo con los productores, ocasionándole más de una llamada de atención.

“Anteriormente, yo había faltado una semana porque tuve una llamada de atención porque estaba resentida. A la semana siguiente fui a grabar y aclaramos, hemos seguido trabajando. Y hace poco, yo estuve pasando por los mismo problemas con una persona X y dejé de contestar el teléfono. Luego tuve un llamado de atención muy fuerte. yo sí reconozco por qué fue la llamada de atención. Luego yo pedí disculpas e hice saber que no me sentía bien. No cumplí en lo que habíamos quedado y me suspendieron”, agregó.

La actriz finalmente añadió que por ahora prefiere esperar que todo se calme para hablar con la producción, aunque confesó que no se ha sentido valorada en el programa desde decidió debutar en “La Casa de la Comedia”. “ Siento que yo, ya no hacía falta en el programa ”, acotó.