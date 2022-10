Lo que todos los seguidores de la comediante Dayanita estaban esperando, por fin, vio la luz. La productora de cine para adultos Inka Productions anunció su nuevo estreno titulado como ‘El bar de Dayanita’, donde la actriz es la engreída de las cámaras.

A través de sus redes sociales, Inka Productions hizo su publicación con bombos y platillos: “finalmente estrenamos el video que todo el Perú ha estado esperando 😳😎🔥El Bar de Dayanita🔥 Disponible en nuestra página oficial”.

DAYANITA EN PELÍCULA PARA ADULTOS

Al ritmo de ‘Visite nuestro bar‘ de Hombres G, la actriz cómica de ‘JB en ATV’ aparece en diversos clips de TikTok usando un vestido blanco con estampados del mapa de Perú. Ahí, ella interactúa con los clientes del bar y también una empleada pelirroja, quien sería la verdadera protagonista.

En otros videos cortos, Dayanita también aparece muy concentrada estudiando el guion y luego coqueteando con uno de sus clientes, pero siempre haciendo un alto cuando se acercan demasiado: “Ya, oye ¿qué tienes?”, le reclama.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y comentaron de todo: “Este momento de mi vida se llama felicidad”, “revivió el cine”, “Estaré con fiebre pero ese video no me lo pierdo”, “Este momentooo ¡¡ SIEMPRE LO ESPEREEEEE!!”, entre otros.

