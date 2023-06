Dayanita se encuentra en el ojo de la tormenta luego que la esposa del cómico Carlos Junior, más conocido como ‘Topito’, la acusara en ‘Magaly TV: La Firme’ de destruir su matrimonio de 14 años.

Mercedes Peña contó que terminó su relación con el comediante el 25 de agosto del 2022 y que dos semanas después se enteró que el padre de sus hijos ya tenía una relación con la actriz transgénero y que incluso se hicieron el mismo tatuaje para sellar su amor.

La joven madre se mostró indignada al revelar que ‘Topito’ intentó retomar su relación varias veces pese a que Dayanita le confirmó que ambos tenían un romance cuando la increpó a través de mensajes de WhatsApp.

“ Él me dice que con Dayana solo le está sacando provecho. La insultó en su momento , me dice que este año no es feliz, pero el otro año vamos a ser felices, que está juntando su dinero para poner un negocio juntos y que vamos a volver a ser una familia”, señaló Peña.

En otro momento, la ex del comediante denunció que tras increpar a la exintegrante de ‘JB en ATV’, ‘Topito’ decidió reducir la manutención de sus dos hijos a 500 soles, pese a que uno de ellos necesita constantes chequeos médicos por un problema cardíaco.