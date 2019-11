El boxeador y exchico reality David ‘Pantera’ Zegarra se sentó el último sábado en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ para revelar algunos pasajes ocultos de su vida privada.

Entre los detalles a revelar, se encontraba una de las más polémicas y esperadas preguntas. “¿Eres responsable de la muerte de Hilaria Ayala?”, le preguntó el conductor Beto Ortiz.

‘Pantera’ Zegarra respondió que sí y polígrafo reafirmó la postura del excombatiente. “Me siento responsable porque es una vida que se ha perdido. Me siento responsable por que es mi carro el que atropelló a esa señora. Me siento responsable por el dolor de esa familia.. Y me voy a sentir responsable toda la vida”.

A pesar que recalcó que él no era quien manejaba su vehículo, señaló que nunca podrá superar lo ocurrido y, en su momento, pensó en acabar con su vida. “Cuando sale la noticia, un día miércoles, yo estaba en casa de Víctor [su amigo] gracias a Dios, porque sino, yo me hubiese metido un balazo”, confesó.

“Fue horrible ese día. Primero, se dijo que yo tenía orden de captura y me lo creí porque salió en la televisión. Sin embargo, yo no tenía orden de captura. La Policía estaba haciendo su trabajo. Ni el auto tenía orden de captura. Se dijo que yo estaba manejando y no es cierto. Se dijo que estaba borracho, ¿cómo voy a estar borracho si yo no manejaba?”, agregó.

El deportista también dijo que a raíz de esta experiencia, ha tomado conciencia sobre la importancia de la seguridad vial. “Han habido varias ocasiones en las que he manejado borracho. Y por lo que ha pasado no lo voy a volver a hacer”, dijo.

Asimismo, el exboxeador dijo que si existiera algún cargo que se le impute, él estaría totalmente dispuesto a cumplir con la justicia.