Danny Rosales se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la televisión peruana, sin embargo, el comediante no la ha tenido nada fácil para llegar a donde hoy está. En una reciente entrevista, el artista contó detalles de la terrible experiencia laboral que vivió cuando formaba parte de ‘Recargados de Risa’.

El cómico hizo estas fuertes revelaciones durante una entrevista con el canal de Katty Villabobos, ‘Katty con kalle’. Según explicó, sufrió constantes humillaciones por parte de un productor del desaparecido programa humorístico de América Televisión porque se negó a formar parte del circo.

El popular ‘Narizón’ explicó rechazó la oferta del productor de América TV porque le ofrecía 500 dólares por toda la temporada de circo, lo que consideró algo injusto. Ante ello, optó por trabajar en el circo de ‘La Chola Chabuca’, sin imaginar que esta decisión provocaría que reciba maltratos en el programa.

“En ese entonces, estaba de director José Luis Aguilar. (…) Yo le dije, don José Luis, yo vendo unos CD y cuando le dije cómo es con mi disquito, me dijo que todo era a medias. Por otro lado, Ernesto Pimentel me decía: ‘¿Cómo es? ¿Vas a trabajar conmigo?’; y yo dudaba. Ahí Ernesto me dice que no tenía mucha plata: ‘1.200 dólares’. Hay una gran diferencia entre los dos. Entonces, le dije a José Luis que ya no”, empezó contando el integrante de ‘JB en ATV’.

Danny Rosales contó que, tras su decisión, la producción del programa decidió quitarle protagonismo con papeles que pasaban desapercibidos ante los televidentes, y al mismo tiempo lo humilló frente a sus compañeros.

“Un día, luego de una presentación, me dijo delante de todos: ‘¿No puedes hacer algo más gracioso, para eso eres cómico?’. Luego, lloré de la cólera” , expresó. Asimismo, dijo que los constantes desplantes y maltratos lo llevó a pensar en renunciar muchas veces, pero finalmente no lo hizo porque necesitaba el dinero.