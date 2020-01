Danna Paola volvió a dar de qué hablar por sus recientes declaraciones sobre lo difícil que fue para ella vivir sola en España.

Ante las cámaras del programa matutino ‘Venga la Alegría’, la actriz mexicana se refirió a las complicaciones que vivió luego que se mudó a España, donde grabó la serie ‘Élite’ de Netflix.

Danna Paola confesó que tuvo un choque cultural que la obligó a cambiar diferentes cosas, y que desde un principio defendió su acento, pues era la única actriz con origen mexicano que formaba parte del elenco de ‘Élite’.

“Era la única mexicana, la única extranjera, yo defendí muchísimo mi acento y yo decía ‘yo no quiero que me pase que nadie me entienda, no quiero no tener amigos', todo mundo tiene su vida ahí”, dijo.

En otro momento de la entrevista, la intérprete de ‘Oye Pablo’ señaló que no sabía usar la lavadora y que tuvo que aprender con ayuda de su madre, quien le daba indicaciones a través de Facetime.

“Yo no sabía usar la lavadora, entonces yo le hablaba a mi mamá y le decía por Facetime que me dijera cómo se encendía la lavadora, pero sé cocinar muy bien entonces me cocinaba maravilloso. Fue muy bonito descubrir también una ciudad nueva, una ciudad que, de alguna manera, conocía por hacer ‘Hoy no me puedo levantar’”, señaló.

Por último, Danna Paola comentó que tuvo que adaptar su vocabulario y su manera de pensar. “Fue más bien el choque cultural, porque de alguna manera sí es distinto, allá la gente sí es súper directa, dice las cosas como son y yo no estaba acostumbrada y tuve que adaptar también mi vocabulario y la manera de pensar, de ser, para empezar a hacer también un vínculo con la gente", finalizó.