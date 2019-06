Daniela Darcourt sobre Yahaira Plasencia: "Yo soy bailarina profesional y no bailadora"

La cantante salsera Daniela Darcourt se presentó en el programa 'Magaly TV, la firme' y marcó distancia de las presentaciones en el escenario de Yahaira Plasencia.

"Yo lo he hecho de una manera distinta a Yahaira porque no solo me dedico a bailar. En un momento yo bailo, pero también canto. Yo me formé durante años como bailarina profesional y decidí ser cantante. Una cosa es ser bailarina y otra ser bailadora", dijo la salsera.

En otro momento, Daniela Darcourt contó que vivió momentos muy triste e intentó quitarse la vida cuando iniciaba su carrera como cantante.

"Eso fue cuando tenía 16 o 17 años. Yo tenía muchas responsabilidades de adultos porque trabajaba y m uchas personas no apostaban por mí, no daban ni un sol. Me dijeron que no iba a llegar a nada. El argumento era que to no tenía cuerpo, lo que vendía, yo era mucho más flaca de lo que soy ahora ahora", sostuvo.

