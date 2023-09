Daniela Darcourt está en uno de los mejores momentos de su carrera musical. Acaba de ser nominada por primera vez a un Latin Grammy y, en su categoría (Mejor álbum de salsa), además, es la única mujer. Ante esto, la salsera decidió compartir detalles sobre sus inicios a Día D, y sorprendió con una fuerte revelación.

Portando la camiseta de Alianza Lima, Daniela habló en algún momento sobre su pasión por el club, pues ha crecido en el distrito limeño de La Victoria: “representa al barrio, siento también que es un sentimiento como victoriana, luchona, como esta mujer que llaman ‘luchona’, me considero una mujer de armas tomar”, explicó.

Luego, la salsera señaló que, si bien ha recibido muchos insultos en su vida, nunca se los ha tomado de manera personal o tan literal. Sin embargo, ante la pregunta sobre cuál fue lo peor que le han dicho:

“Una de las cosas que si me ha molestado, que me tocó muy adentro, ha sido que me llamen prostituta. Una vez, llegó Ricky Tosso a dejarme a la puerta de mi casa después de un campeonato de improvisación en el teatro y la gente pensaba que yo tenía un ‘sugar dady’, yo tenía en ese entonces 17 años, imagínate”, dijo la salsera con ironía.

Por último, la cantante aclaró que tiene total seguridad en cómo se ve, pues ella se viste y luce como quiere, no lo hace por la gente.

