Daniela Darcourt tras renuncia de Susan Ochoa a 'El Artista del Año': "Me gustaría que recapacite"

Daniela Darcourt rompió su silencio luego que en la última edición de 'El Artista del Año' venció a Susan Ochoa en un versus de canto, hecho que motivó que Gisela Valcárcel tuviese duras palabras y que la ganadora de Viña del Mar renunciara al programa.

" Susan Ochoa es muy talentosa, yo respeto su carrera. Antes de vernos en el versus hemos conversado para hacer algo juntas y sí me encantaría llegar a concretar eso", manifestó Darcourt.

"Me da mucha pena que, quizá, no pueda seguir en el programa por decisión propia, me gustaría que recapacite y piense bien las cosas, porque al final, pienso que es una buena ventana y una buena oportunidad si se enfoca en trabajar de lleno y solamente en seguir creciendo cada gala, pero si no, a respetar su decisión y ya", finalizó, esperando que la baladista se reincorpore al concurso.

SE SINTIÓ HUMILLADA

Como se recuerda, tras la decisión del jurado, Gisela Valcárcel le exigió a una emocionada Susan Ochoa que aplaudiese a su rival, dejándola totalmente sorprendida.

" Daniela Darcourt es una gran estrella, conozco a su familia, la conozco a ella, sé lo que está luchando por abrirse un espacio en el extranjero y creo que todos, tú, yo y todos debimos aplaudirla", dijo la popular 'Señito'.

Ochoa le respondió que no había problema y que ella siempre lo ha hecho. Pero Gisela no se detuvo y continuó insistiendo en que la cantante no había tenido una buena reacción tras perder contra Darcourt.

"No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos" , exigió en vivo, ante la mirada triste de Susan.

"La señora Gisela comenzó a hablar sobre una persona que no soy. Dio a entender que yo me siento mejor que otros artistas. ¿En qué momento me he sentido más que alguien?", manifestó Susan Ochoa en un video donde contó sus razones para alejarse del espacio televisivo.

"Doy un paso al costado en el programa 'El Artista del Año'. El motivo es porque me sentí muy mal, me he sentido humillada. Sentí que mi trabajo de tantos años no valía nada. Sin embargo, para mí tiene un valor muy grande porque se lo he dedicado a todos ustedes. Me ha costado sacrificio. Las gaviotas que logré no fue por un escándalo o porque hablé mal de alguien", fueron las duras palabras de Susan tras lo ocurrido.