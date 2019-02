Daniela Darcourt: Recuerda los violentos incidentes tras sus tardanzas en el escenario [VIDEO]

¿La puntualidad no es lo suyo? Daniela Dancourt llegó casi 40 minutos tarde a su presentación en el Alternativo Music Festival del Parque de la Exposición, generando pifias en el público y una polémica reacción del vocalista de Libido, Salim Vera.

La cantante, que venía de los premios Lo Nuestro en EE.UU. y de pasear por Disney World, llegó a las 10:38 de la noche al local del evento, cuando su presentación estaba programada a las 10:00 p.m. Su orquesta salió a escena a la hora indicada y tuvo que improvisar hasta que llegue la artista.

Ella cantó un tema, pero enseguida se retiró al ver que el público la abucheaba, tiraba botellas por doquier e, incluso, Salim Vera tuvo un comportamiento muy violento al romper uno de los parantes en un escenario continuo.

No es la primera vez que la cantante llega tarde a un espectáculo y los asistentes se descontrolan motivados por la indignación.

En octubre del 2018, Daniela Darcourt no se presentó en una discoteca en Ayacucho y los asistentes, que esperaron por horas, desataron toda su furia realizando destrozos en el local. Incluso, se agarraron a golpes entre ellos. Los individuos destruyeron mesas, se llevaron licores, dañaron pantallas led y otros bienes.

La salsera llegó alrededor de las 4:30 de la madrugada del sábado para su presentación, pero al enterarse de los desmanes, decidió retirarse del lugar y no pedir disculpas a sus fans que pedían la devolución del dinero.

En aquella ocasión, Daniela Darcourt justificó que su demora fue porque una aerolínea le canceló el vuelo, por lo que tuvo que tomar una minivan desde Lima hasta Ayacucho y el viaje demoró más de 10 horas.

"Yo me debo a mi público y por eso estoy acá. Yo también quería venir, pero son temas que escapan de mis manos. No es que no haya querido venir. Me he tirado 10 horas de viaje en una van con toda mi gente", dijo la salsera.

Pero esa no ha sido la única ocasión en la que llegó tarde a una presentación. En diciembre del 2018 la cantante se pronunció luego de que haya sido acusada por varias personas de estafa, al tener un incidente durante un concierto que realizó en Piura.

En aquella ocasión, la artista se demoró varias horas para poder subir al escenario por inconformidades con el tema económicos entre su orquesta y las personas que la contrataron. "La gente por desconocer temas nos echa la culpa a nosotros (a los artistas). Pasa que a veces llegamos al punto y todavía no nos dan el restante, entonces cómo uno se expone a tocar sin que eso se remunere. Eso pasó en el primer show de Piura, se demoraron un poco con el tema del pago", se excusó en aquella oportunidad.