La cantante de salsa Daniela Darcourt tiene más de un motivo para celebrar. No solo tiene una destacada participación en “La Voz Kids”, sino que en su regreso a los escenarios acaba de lograr el sold out (ventas totales) de sus dos conciertos en Lima. Estos shows se realizará el viernes 12 y sábado 13 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Señor mentira” sorprendió a todos al compartir la noticia de su esperado doble sold out. Además, manifestó su agradecimiento con el público por agotar las entradas.

“Lo veo y no lo creo, lo logramos mi gente, doble sold out. Gracias a todo su cariño y amor. no tienen idea de la emoción y las ansias que me invaden, muero por ya estar en el escenario junto a todo mi equipo para regalarles estos dos días llenos de mucha magia, sorpresas y sabor. Gracias familia, gracias Perú, por hacer de esto una realidad… ¡Los amo a todos!”, escribió en su post.

Como se sabe, desde el inicio de la pandemia y tras su regreso de su gira por Estados Unidos, Daniela Darcourt no había realizado un show individual en el país, solo tuvo algunas participaciones especiales, acompañando a músicos con Tony Succar.

Para este show, titulado “Daniela Dacourt en concierto”, la cantante de salsa invitó a algunos compañeros músicos para que la acompañen sobre el escenario. Figuran César Vega, Eva Ayllón, Renata Flores y Christian Yaipén. A ellos se les sumará un artista sorpresa.

Por otro lado, Daniela Darcourt también se encuentra inmersa en su trabajo como entrenadora de “La Voz Kids”, donde comparte su lugar con artistas como Eva Ayllón, Christian Yaipén y Joey Montana.

