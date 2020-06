La salsera, Daniela Darcourt se animó a contar su experiencia bebiendo tragos afrodisíacos en el programa de podcast ‘MORANmente incorrectos', que conduce Ricardo Morán y su hermana Mariana.

“Yo probé ‘Siete raíces’, era un vasito muy pequeñito y me quejé, le dije a la chica (que le sirvió el trago): ¿Por qué viene tan pequeño y cobras tanto? Y respondió: ‘Este trago es el más efectivo y el más icónico. Toma un poquito y verás cómo te calienta la garganta’. Yo me metí el trago de jarabe y ¡ah!”, dijo entre risas Daniela Darcourt.

“Pasa el trago y sientes como tu cuerpo va cambiando, como si cambiaras de piel, entonces te empiezas a estirar como gatito pero es involuntario. En ese entonces, yo tenía enamorado y lo único que quería es que pague la cuenta”, añadió la cantante de salsa.

Pero su experiencia en tragos exóticos no quedó allí. La cantante de ‘Con mi amiga’ detalló que también probó RC, Chuchuhuasi y SVSS.

“También he probado RC. La primera vez que estuve en Pucallpa, ahora es mi lugar favorito de la selva, fue para conocer su cultura ‘chupistica’… Fui a una discoteca con unos amigos… En el primer trago no sentí nada, y así pedí tres más, y luego yo estaba con toda la gente saltando, bailando, daba vueltas en público. Gracias a Dios no existen (esos videos)”, dijo entre risas Daniela.

La cantante también adelantó que ya grabó un tema con el reconocido cantante de salsa Tito Nieves que saldrá el 10 de julio.

