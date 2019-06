Daniela Darcourt asegura que limó asperezas con Yahaira Plasencia [FOTOS]

La cantante Daniela Darcourt aseguró que no tiene problemas con su colega Yahaira Plasencia , quien está trabajando con Sergio George, productor musical de las estrellas de la salsa como Marc Anthony, Tito Nieves, Celia Cruz, entre otros.



"Nunca hablé mal de Yahaira, pero muchos me han tildado de envidiosa y otras cosas. Solo comenté que tuve conversaciones con Sergio George, pero nunca me metí con ella y su carrera. Creo que la gente me conoce y siempre soy una persona frontal y directa, digo las cosas claras, sin agregar ni quitar nada", dijo la salsera en el diario Trome.

Darcourt también señaló que hace tiempo limó asperezas con la expareja de Jefferson Farfán.

"Yo limé asperezas con Yahaira hace mucho tiempo, no tengo ningún problema con ella ni tampoco tenemos un vínculo cercano. Ella trabaja por su lado, yo por el mío y así nos mantenemos tranquilas", resaltó.

