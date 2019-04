Daniela Darcourt tras 'ampay' con galán confirmó que tiene pareja

La cantante salsera Daniela Darcourt confirmó que tiene un romance luego que el programa 'Válgame Dios' difundiera unas imágenes donde aparece muy cariñosa con un misterioso galán.

"Me olvido a veces de que soy artista. Nunca he tenido historial, ni 'ampays', ni escándalo. Estoy limpia y bueno, este tampoco es un 'ampay'. Estaba con mi saliente, mi pareja, como quieran llamarlo y bueno, como una persona común y corriente que se agarran de la mano y todo lo demás", señaló la salsera al diario Ojo.

"Mi vida personal, como mi carrera artística, están en una etapa muy bonita", agregó la artista, quien recalcó que siempre cuida su vida personal.

Asimismo, la cantante sostuvo que no se esconderá de las cámaras de televisión. "No estoy matando a nadie, no soy casada, no tengo hijos. Estoy limpia y transparente", dijo al intérprete.

