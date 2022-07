El cantante y productor Daniel René, exintegrante del conocido grupo Menudo, confirmó en una reciente entrevista que mantuvo una relación sentimental con el presentador peruano Adolfo Aguilar por casi 6 años.

Si bien el actor y conductor de televisión ya había contado hace algunos meses que había mantenido una relación con un ex Menudo, fue Daniel René quien se animó a confirmarlo y dar más detalles sobre este romance.

Durante una entrevista con el programa “La mesa caliente” de Telemundo, el productor musical contó que por muchos años ocultó su orientación sexual y no fue feliz, pese a tener pareja. Según dijo, fue la primera vez que se enamoró y estuvieron juntos por 6 años.

“Me enamoré por primera vez con un peruano, presentador de televisión, Adolfo Aguilar. Estuvimos juntos casi 6 años. Igual, durante una relación muy bella, no me supe amar ni aceptar a mí mismo”, contó Daniel René.

Cabe señalar que las declaraciones del exintegrante de Menudo concuerdan con lo mencionado anteriormente por Adolfo Aguilar, quien señaló que este romance fue uno de los más largos que ha tenido en su vida.

