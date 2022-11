Se inicia de nuevo una guerra. Dalia Durán usó sus redes sociales para mostrar una imagen en donde se puede ver un vehículo policial, algo que preocupó a los seguidores de la bailarina. Sin embargo, todo se trató de un malentendido producido por la propia Dalia, según contó la familia de John Kelvin.

Según comentó al periodista Samuel Suárez, con imágenes como pruebas, un familiar del cumbiambero se acercó a casa de Dalia para llevarle víveres que ella misma había pedido mediante su abogado, pero se alteró al no recibirlos del propio Kelvin. La extranjera se habría exaltado y se rehusó a recibirlos.

La presencia de la Policía afuera de la casa de Dalia Durán fue explicada así por la familia de John Kelvin:

“Lo que sucedes es que ella estaba histérica, empezó a gritar, que no quería nada y nosotros no nos íbamos porque queríamos dejarlo, estábamos parados y ella quería que nos vayamos y como no nos fuimos, llamó a la Policía”, aseguró.

Fotos: Capturas / @dalia_duran.oficial

El conductor de ‘Instarándula’ expuso lo sucedido, aclarando que es la versión de la familia de John Kelvin. En las últimas horas, Dalia parece haber roto la paz con el cantante y comenzó a publicar historias y frases en contra del padre de sus hijos.