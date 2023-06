Dalia Durán habló sobre su exesposo, John Kelvin, le han negado tres veces el cese de prisión preventiva, por lo que no cree que salga de prisión, además de que, en las audiencias, él se mostró rencoroso haciendo gestos para burlarse de ella.

“Ha tenido una actitud prepotente, es una persona capaz de cualquier cosa. Cada audiencia era un martirio escucharlo, no lo veo como una persona deprimida ni que esté sufriendo. Al contrario, lo veo con sed de venganza, como si le doliera que yo saliera adelante sola”, contó en conversación con Trome.

La influencer cubana comentó que espera limpiar su nombre y que si ayudó a John en el pasado fue para que no le dieran tanto tiempo en la cárcel.

Como se sabe, John Kelvin volvió a prisión hace cuatro meses, tras desobedecer la orden de la autoridad de permanecer alejado de Dalia y de sus hijos.

“A mí me ha maltratado mucho como mujer, me ha faltado el respeto. No hay forma de que John, y menos sin tener alguna prueba, pueda salir libre. Es una persona reincidente, no respeta a nadie”, sostuvo al diario.

Sobre la familia del cumbiambero, Dalia señaló que no recibe ningún tipo de ayuda y que, por el contrario, le “fastidian” la vida, pues no conocen el verdadero rostro de John.