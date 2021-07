Dalia Durán enfrenta la deuda del departamento que su aún esposo John Kelvin arrendó hace bastante tiempo y donde vive con sus cuatro hijos. Es así que la cubana intentó llegar a una conciliación con la propietaria Haydeé de Romero, a quien le deben casi 50 mil soles.

La dueña no está dispuesta a dar su brazo a torcer y pide el pago de 47 mil 970 soles. Además, que Durán y sus hijos se vayan del departamento.

“Yo no tengo nada que tratar... yo no estuve de acuerdo con que mi hijo te alquilara. He tenido consideración contigo, entiendo el problema y lo que estás pasando como mujer, pero estoy en el derecho de reclamar como corresponde. Nos has perjudicado porque nosotros tenemos que seguir pagando al banco. Ella se tiene que ir”, aseguró la propietaria ante las cámaras.

Ante lo sucedido, Durán afirmó que la entiende. “Está en todo su derecho, como en algún momento le dije que no era mi intención pasarme de sinvergüenza”, acotó.

Sin embargo, cuando Durán pensó que no la grababan sostuvo: “Mi intención no es seguir perjudicando a la señora, pero la tía no se está solidarizando, como que, o sea, no es... mira como habla”, en referencia a la dueña del departamento ubicado en San Miguel.

Diálogo de Dalia Durán en "Amor y Fuego". (Foto: Captura Willax TV)

Además, Durán se defendió con que su nombre no aparece en el contrato.

