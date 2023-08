A pesar de las disputas con John Kelvin, Dalia Durán se muestra feliz rehaciendo su vida: hace poco, contó que se encuentra conociendo a una persona que le tiene mucha paciencia y no la apresura.

Si bien no dio muchos detalles, aseguró que se está dando una nueva oportunidad en el amor y que está tomándose el tiempo porque, en primer lugar, tiene a sus hijos. Señaló que entre ella y su pretendiente hay mucha sinceridad, pues él conoce todo lo que ella ha pasado y que por eso van paso a paso: “me tiene toda la paciencia del mundo, es centrado, una persona hecha y derecha”, dijo a Trome.

Sobre su origen, la modelo reveló que es extranjero: “no es de acá, vive en el extranjero y no es peruano. He pasado muchas cosas fuertes en mi vida y creo que todos tenemos derecho de volver a empezar y rehacer nuestras vidas. Es empresario y no tiene nada que ver con nada de acá”, reveló.

Por otra parte, no pudo evitar hablar de su exesposo y padre de sus hijos, John Kelvin, y contó que está a la espera de la justicia. Precisó que el cumbiambero no le pasa pensión a sus hijos y que los juicios contra él por maltrato psicológico continúan.

Pese a ello, Dalia afirmó estar tranquila y manejando sus asuntos como puede: “(Estoy) enfocada en lo mío, trabajando, ustedes saben que los gastos no perdonan mes a mes. Los bebés están en exámenes, las tareas, saliendo adelante”, puntualizó.

