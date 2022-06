Dalia Durán volvió a romper su silencio para aclarar que no defendió a John Kelvin en la última audiencia en la que fue condenado a 21 años de prisión y, por el contrario, está buscando iniciar su proceso de divorcio con el artista cuánto antes.

En una entrevista para Magaly Medina, la modelo cubana hizo un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta su solicitud para obtener la nacionalización peruana, y así poder divorciarse del artista.

“Yo me quiero divorciar apenas pueda y quiero que mis hijos estén estabilizados porque les corresponde por ley porque son peruanos. Yo ya no tendría por qué tener un vínculo sentimental con él (John Kelvin)”, señaló.

Dalia Durán, quien lleva aproximadamente 20 años en nuestro país, señaló que obtener la nacionalización peruana no solo le permitirá divorciarse del cumbiambero, sino también podrá traer a su mamá desde Cuba.

“Yo estoy legal, pero necesito que me ayuden con la nacionalización. Una vez que yo tenga eso, podré tramitar mi divorcio y podré traer a mi mamá de Cuba para que me ayuda acá y estar con ella. Presenté todos los documentos que me pidieron y hasta ahorita no recibo respuesta de Migraciones”, cuestionó la modelo.

