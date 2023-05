Tras permanecer varios meses alejada de los reflectores, Dalia Durán rompió su silencio para arremeter nuevamente en contra de John Kelvin, quien actualmente se encuentra cumpliendo nueve meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho.

La modelo cubana descargó toda su artillería contra el cantante de cumbia y su abogado, y aseguró que nunca perdonará al padre de sus hijos, a quien acusa de haberla agredido en varias oportunidades.

“Todo este tiempo he querido permanecer alejada de todo, pero hay cosas que con tan solo escucharlas indignan, es una pena, pero no logro comprender cómo puede existir seres humanos tan despreciables para no usar otro calificativo. No sé quién es peor, si el padre de mis hijos, o ese abogado. Bueno, son iguales, es la verdad ”, se lee en el extenso mensaje que publicó en sus historias de WhatsApp.

La modelo calificó al cumbiambero de mal padre, y aseguró que continúa buscando perjudicarla pese a que fue recluido en un penal por haberla maltratado psicologicamente a ella y a su hijo de 13 años de edad.

“No sé cuánto más aguante, pero ¿creen que a la que hacen daño es a mí? Claro que no, pero así hay hombres que para ellos la palabra ‘padre’ tiene el concepto de destruir a la madre de sus hijos sin importar nada, y luego andan de rogones ”, agregó Dalia Durán.

“ Yo a ese no lo perdonaré jamás, espero Dios tenga piedad de él. Espero acabe pronto toda esta pesadilla. Me siento avergonzada con el solo hecho de haber compartido tantos años de mi vida con ese señor. Jamás terminas de conocer a las personas, eso lo tengo claro. #FuerzasParaMiHogar”, sentenció.

Mensaje de Dalia Durán en sus Stories de Instagram. (Foto: Captura)