Dalia Durán dejó en el pasado sus líos legales con John Kelvin y decidió darse una oportunidad en el amor. La modelo confirmó que volvió a enamorarse, aunque evitó confirmar el nombre de su nuevo galán.

“Sí, ya llegará el momento indicado para hablar porque primero tengo que pensar en mis hijos que son mi prioridad. Pero sí es verdad que estoy enamorada de una persona que me respeta, no se mete en mi trabajo, admira, apoya, halaga”, señaló la modelo a Trome.

En otro momento, la modelo cubana detalló cómo va el proceso legal contra John Kelvin y adelantó que pedirá la patria potestad de sus hijos.

“Ya el expediente se cerró y hay fecha de audiencia, que es el 18 de octubre. La fiscal está solicitando que se le quite la patria potestad de mis hijos, si regresa o no (a la cárcel), no te podría decir porque eso lo ve la justicia. Todo lo ve mi abogada”, comentó Dalia Durán.

A mediados del mes de agosto, Dalia Durán afirmó que se encontraba conociendo a una persona y aseguró que se estaba tomando el tiempo para conocerlo antes de iniciar una relación amorosa.

“Me tiene toda la paciencia del mundo, es centrado, una persona hecha y derecha. (…) no es de acá, vive en el extranjero y no es peruano. He pasado muchas cosas fuertes en mi vida y creo que todos tenemos derecho de volver a empezar y rehacer nuestras vidas. Es empresario y no tiene nada que ver con nada de acá”, dijo a Trome.





