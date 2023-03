John Kelvin seguirá recluido en el penal de Lurigancho, esto luego de que el Poder Judicial declarara infundado su recurso de apelación para revocar la prisión preventiva que pesa en su contra por agresiones contra Dalia Durán.

Tras este nuevo fallo judicial, la modelo cubana se mostró más que satisfecha.

“Me parece lo más justo que siga en prisión. Yo a ese señor no le voy a perdonar todo el daño que nos ha causado. Solo Dios podrá perdonarlo”, señaló Dalia en una entrevista.

La cubana expresó su conformidad con la decisión de los magistrados y reveló que actualmente continúa con terapias psicológicas para superar los episodios de violencia del que fue víctima.

“Todavía siento dolor, porque es volver a revivir lo mismo, pero no por él. Lo que sí puedo decir es que estoy fuerte. Aquí ya no hay manipulación ni llanto que me importe, solo mis hijos”, agregó.

¿Por qué John Kelvin regresó a la cárcel?

El pasado 7 de febrero, el artista fue detenido y llevado a la comisaría de Santa Luzmila, en Comas, por no cumplir con la medida de alejamiento a favor de Dalia Durán y de sus menores hijos. Según el parte policial, el cantante agredió verbalmente a la modelo cubana en la puerta de su vivienda cuando intentaba recoger a su hijo de 13 años.

Tres días después, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte ordenó 9 meses de prisión preventiva en su contra por los delitos de agresiones en la modalidad de violencia psicológica y desobediencia a la autoridad en agravio de su expareja.