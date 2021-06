En el marco de su regreso a la música con la versión salsa del tema “No sé”, la cantante Dailyn Curbelo reconoció que le han ofrecido realizar shows privados; sin embargo, no aceptó porque ha vivido lo difícil que es enfrentar la enfermedad.

Según reconoció, le han ofrecido cantar en vivo, en shows privados, hasta en dos oportunidades, pero ella prefiere mantenerse alejada de los escándalos y cuidar de su salud y la de sus seres queridos.

“En dos ocasiones me han dicho, pero dije que no. Yo no acepto privaditos porque me cuido y protejo a mi mamá... Mi familia y yo ya tuvimos COVID-19 y sabemos que eso es duro, aunque no nos dio tan fuerte”, contó en un reciente encuentro con la prensa.

Por otro lado, reveló que el videoclip de su versión en salsa de “No sé” ya se encuentra disponible en YouTube. Para el audiovisual, la cubana utilizó distintas prendas de su tienda de ropa DCurbelocollection.

“He disfrutado cada proceso de mi regreso a la música. El tema ha gustado mucho en mi versión, pese a que no le hago mucha publicidad, porque no he ido a televisión. Ya ahora con este video cuento la historia, así que está muy bueno. Esperemos que sea un éxito”, mencionó.

Por otro lado, Curbelo agradeció que la artista español Melody, creadora del tema “No sé”, y quien se encuentra en Lima, haya celebrado la versión salsa, además de tener buenos comentarios a su estilo musical.

“Sé que ella ha escuchado mi tema, y eso me hace muy feliz. Sé que también le ha gustado mucho y le agradezco los comentarios que tuvo hacia mi trabajo musical durante una conferencia que dio en Lima. El `No sé' ha tenido un éxito increíble en cumbia, y como me encantó, lo hice a mi estilo”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO