Cynthia Macedo, una de las primeras integrantes de la agrupación femenina Agua Bella, denunció entre lágrimas que fue víctima de un abuso sexual durante un viaje a Pucallpa, y que este fue uno de los motivos que la obligaron a pedir refugio en Canadá.

La bailarina habló para las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ y contó que su drama empezó a inicios del 2023 cuando se convirtió en blanco de los integrantes de la peligrosa banda el ‘Tren de Aragua’, quienes le enviaban mensajes de extorsión para pedirle fuertes sumas de dinero.

Según contó, los delincuentes la amenazaron con atentar contra su vida y la de sus hijos por negarse a pagar cupos, una situación que la obligó a cerrar definitivamente su restaurante ubicado en San Martín de Porres al no obtener ayuda de la Policía.

Tras ello, cuenta que viajó a Pucallpa sin imaginar que sería víctima de otro terrible suceso luego de abordar una mototaxi en horas de la noche. Según narró, el conductor la llevó a un descampado para hacerle tocamientos indebidos, y terminó perdiendo el conocimiento tras forcejear con él para defenderse. “No sé si me violó. No denuncié por vergüenza”, contó.

Cynthia Macedo asegura que, al no encontrar la protección de las autoridades, se vio obligada a tomar la radical decisión de irse del país sin sus hijos para pedir refugio en Canadá, ahora dice que teme volver al Perú. “Nunca me dieron la seguridad, tuve que separarme de mis hijos, no sé cuando estaré con ellos. No sé cuándo terminará esta pesadilla”, contó entre lágrimas.