El exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe no pasa un buen momento luego de que su pareja, Charlene Castro, fuera grabada saliendo de un hotel con un misterioso hombre, pero pese a ello, se mantiene fuerte y destaca las muestras de cariño de sus seguidores.

En ese sentido, el exjugador de Universitario de Deportes recordó que en su regreso de Chiclayo a Lima un taxista tuvo un buen gesto con él.

“Antes de venirme de Chiclayo tomé un taxi y al taxista que me lleva al aeropuerto le pregunto ¿cuánto es? Me dijo ‘Cuto, gracias por lo que has hecho por el Aurich’ y ese es el valor más importante, ese cariño, el respeto de ustedes”, dijo.

En conferencia de prensa, Guadalupe dijo que “está bien” y confirmó que no juzga a su pareja, la ha perdonado, pero no necesariamente continuará la relación sentimental con ella.

“Soy una persona de mucha fe, no soy nadie para juzgarla. Ella estuvo conmigo en los momentos más duros de mi vida, la gratitud es importante, no voy a negarlo. Ella es extranjera, no tiene familia, yo voy a apoyarla, más allá que nuestra relación no continúe... Que esto pase lo más pronto posible, porque todo pasa. Nada dura para siempre, la vida continúa”, señaló.

Como se recuerda, el programa ‘Magaly TV: La Firme’ emitió un ampay donde se vio a Charlene Castro saliendo de un hotel en Barranco con un misterioso hombre.





