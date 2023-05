Tras estar en el ojo público durante varias semanas tras el ‘ampay’ de su esposa Charlene Castro con otro hombre, ‘Cuto’ Guadalupe se sinceró ante el público y contó como vivió este complicado momento al enterarse de la infidelidad de la madre de su último hijo.

Algo más tranquilo luego del escándalo, el exfutbolista habló para su programa ‘La fe de Cuto’ en Trome y contó cuál fue su primera impresión al enterarse que su pareja había sido captada saliendo de un hotel con un empresario.

“Si hubiera estado en otra etapa, no sé cómo hubiera reaccionado. Me ha agarrado en una etapa linda, mucha gente siente lo que me pasó como si fuera de ellos”, señaló.

Confrontó a Charlene:

El exjugador del Juan Aurich contó que cuando se lanzó la promoción del ‘ampay’ se encontraba cenando en un restaurant en Chiclayo. Tras quedar en shock, asegura que lo primero que pensó fue en su madre y sus hijos.

“Cuando José Lara ‘El Huachano’ me llama y veo el video (del avance del ampay), se me fue todo el apetito. Pedí que averiguen más. Se me vino a la mente mi madre y mis hijos. Cambié mi pasaje de regreso a Lima para esa misma noche. El viaje lo sentí como si fuera el más largo de mi vida”, contó.

Según explicó, llamó a Charlene Castro para confrontarla y exigirle que se sincere con él. “Hice una llamada (a Charlene), hablé. Tienes que decir la verdad así pierdas. Hablamos y el tema quedó ahí. Fue la única vez que toqué ese tema. Fue un caso cerrado ”, enfatizó.