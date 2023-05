Luis ‘Cuto’ Guadalupe sorprendió a más de uno al referirse a la supuesta enemistad que mantiene con Yahaira Plasencia desde que la cantante salsera inició un romance con Jefferson Farfán.

El expelotero reveló en una entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares que no odia a la ‘Reina del totó’, sin embargo, reconoce que la considera una persona antipática porque nunca demostró humildad.

“La prefiero lejos, años luz. ¿Sabes el significado de odiar o que no me cae? Yo pienso que ella nunca supo lo que es la humildad, ni va a saber lo que es la humildad. Porque cuando tú eres humilde, tú tienes que ser siempre el mismo. Y si tú no respetas a la prensa o quieres que no te hagan preguntas y dices: ‘que no, esto no’”, dijo.

El exfutbolista se animó a comparar a la cantante salsera con Daniela Dacourt, y le recomendó estudiar y enfocarse en su carrera artística en lugar de preocuparse por su aspecto físico.

“Entonces creo que cuando ella se dé cuenta que la juventud pasa volando y que todo el tiempo no va a tener ese físico. ¡Ay, mamá mía!”, sostuvo el Cuto Guadalupe.

“Voy con Daniela porque ella se ha preparado, ha estudiado, habla como dos idiomas. Está en un nivel espectacular y espero que en algún momento Yahaira estudie para canto porque tienes que pulir. Si tú quieres trascender, tienes que trabajar para eso. Pulir ciertas cosas y mejorar, porque si con (Sergio) George no llegaste, entonces George no es mago tampoco”, enfatizó.