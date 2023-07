‘Cuto’ Guadalupe decidió pronunciarse sobre las explosivas declaraciones de Leslie Shaw, quien le recordó el escándalo de infidelidad que protagonizó su esposa Charlene Castro luego de que criticara su apariencia física.

El exfutbolista declaró para el programa ‘América Hoy’ y se mostró indignado ante las burlas de la artista con un tema personal que, según explicó, afectó a toda su familia. Asimismo, dijo no entender la actitud de la cantante pese a que lleva varios años en el mundo del espectáculo.

“Para ser una mujer que tiene años en el tema de la farándula, una persona pública, caiga en ese nivel, entonces ahí dice mucho de cómo es como persona”, empezó señalando.

“Se ha picado y ha sacado su más bajo instinto. Primer lugar, burlarse de la situación ajena, de ahí, no he recibido ninguna respuesta de su representante. No (no me he sentido ofendido), sabes qué, me da pena, sabes por qué, en vez de uno transmitir cosas positivas en la sociedad, son parte de cochinadas o situaciones que normalmente expresarte mal de otro ser humano aparte sin motivo alguno”, arremetió.

Tras asegurar que ha intentado comunicarse con la cantante para increparla por sus declaraciones, el exdeportista dijo que espera que ella asuma lo que dijo y le ofrezca disculpas públicas.

“Yo espero, como es una mujer inteligente, asuma también su responsabilidad y diga ‘le pido disculpas al Cuto, no fue mi intención, me equivoqué’. Entonces, yo si tuviera su número directo de ella, yo la llamo, incluso la encaro personalmente”, acotó.

'Cuto' Guadalupe respondió a cantante. (Fuente: América TV)