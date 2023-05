Ubicado en La Perla, Callao, el restaurante ‘Cuto 16′ es un huarique obligado para todos los futboleros y curiosos que tengan hambre, como resuena una de las frases más conocidas de Luis Guadalupe, ex futbolista de Universitario de Deportes y de la Selección Peruana.

“Es un lugar no muy grande, por lo que debes ir temprano si no quieres esperar. Sirven comida criolla (sopa seca y carapulcra, arroz con pato, frejol con seco, etc.) y pescado (ceviche, leche de tigre, entre otros). ‘Cuto’ se acerca a saludar a tu mesa y, si le pides, se toma foto contigo”, se lee en una reseña en Tripadvisor.

Cabe destacar que ‘Cuto’ inició con gran entusiasmo este emprendimiento con su pareja, quien fue ‘ampayada’ saliendo de un hotel con un sujeto cuya identidad se desconoce. El local está “lleno de todas las camisetas con las que jugué y, las otras, son las que me regaló Claudio Pizarro, Christian Cueva, Paolo Hurtado, la del ‘Pana‘ Tejada del Mundial y otros más. Todo está adornado con temática futbolera”, detalló el ‘Cuto’ en una entrevista al canal de Youtube ‘Elcholomena’.

Asimismo, cabe precisar que las paredes del restaurante ‘Cuto 16’ también están adornadas con fotografías tamaño familiar de los equipos donde jugó Luis Guadalupe y, además, los más observadores podrán notar el sinfín de chimpunes escondidos por todo el local. Lo curioso: son talla 46.









“Desde el primer día, nos hemos esforzado por brindarles la mejor experiencia culinaria posible, utilizando los ingredientes más frescos y de la más alta calidad para cada plato. Nuestra dedicación a la excelencia y la pasión por la cocina ha sido posible gracias a su apoyo”, reza parte de la descripción por su sexto aniversario.









