Rodrigo González difundió una polémica imagen que muestra el preciso momento en el que el cuñado de Michelle Soifer (esposo de su hermana Kimberly), se le van los ojos al derrier de la popular ‘Michi’.

“La Michi despierta la curiosidad de este jero***”, escribió el popular ‘Peluchín’ en la instantánea. Esta situación, hizo que la Soifer pegara el grito en el cielo, y no precisamente por lo ocurrido.

“Inaceptable, entiendo tu situación, pero no puedes llamar jero** a una persona que no sabes quién es! Es el esposo de mi hermana Kimberly y es pésimo tu comentario!", escribió la novia del ‘Principito’ en su cuenta de Instagram.

Rodrigo no se quedó callado, y fiel a su estilo respondió de manera fuerte y clara. “La Michi se molesta conmigo pero yo no soy el que la miró así, tampoco le sigo la carrera a su hermana así que no tenía idea que es tu cuñado. ¿A qué te refieres con que entiendes mi situación? La foto me la mandaron ya que no soy al único que le llamó la atención la forma como te mira, relájate mi amor y pídele que sea más discreto”.