Tal como lo había prometido, Carlos ‘Tomate’ Barraza continúa pendiente del bienestar del hijo de su primo José María, quien hasta el momento se ha negado reconocer el bebé legalmente.

El cantante señaló en una entrevista con Trome que continuará apoyando a Andrea Muñoz, y se mostró entusiasmado con el bautizo del bebé.

“Estoy dedicado a mis tres hijos, a mis dos hijas y a mi sobrino, un hijo que Dios me regaló. Es un niño que tiene todo el sello de los Barraza y la dinastía no va a morir. El bebé es idéntico a nosotros, su mamá (Andrea Muñoz) me ha dicho para bautizarlo, así que estoy más que feliz”, señaló ‘Tomate’.

“Fui a conocerlo junto a mi madre, yo no tengo la dicha de tener un hijo hombre pues Dios solo me ha regalado dos hijas... y bueno, lo que ella necesite (Andrea Muñoz) o lo que necesite mi sobrino, pues estoy presto a ayudarlos”, añadió.

En otro momento, el artista salsero se mostró contento con la gran ayuda que ha recibido Andrea Muñoz gracias a la campaña que realizó Magaly Medina. “Muchas personas la están ayudando, la campaña de Magaly ha sido muy chévere. Le he dado la bienvenida a la familia, soy su tío y lo cuidaré”, comentó.





Evita criticar a su José María Barraza





El líder de la orquesta ‘Los Barraza’ evitó pronunciarse sobre la decisión de su primo de no asumir su responsabilidad y hacerse cargo del menor.

“Lo único que deseo es seguir viendo a mis padres con vida, ver crecer a mis hijos y del resto no hablo porque no me interesa”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO:

La Policía capturó a Flumencio Jayo Díaz, alias ‘camarada Jorge’, terrorista Sendero Luminoso que tuvo participación en el atentado de Tarata.