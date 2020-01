La suboficial Jossmery Toledo ha decidido abandonar a la Policía Nacional y por ello ha solicitado su pase al retiro tras el escándalo desatado por la publicación de un vídeo en el que se le ve usando el uniforme de su institución para una actividad no oficial. Sin embargo, lo que no se conocía hasta ahora era su desempeño a lo largo de su carrera policial.

Es por esta razón que Magaly Medina, decidió revelar que, pese a la trascendencia que ha logrado Toledo en las redes sociales, su labor como policía deja mucho que desear.

Según el informe de ‘Magaly Tv, la firme’, la joven egresó de la escuela de la Policía en 2012 como suboficial de tercera y, pese a que postuló en dos oportunidades ascender de nivel, no lo logró por falta de puntaje. Según su expediente personal, además, en el 2015 y 2017 tentó al ascenso para suboficial de segunda, pero solo alcanzó 60 de los 65 puntos necesarios para este paso.

Pero la ahora modelo no solo no pudo ascender de nivel sino que, a lo largo de los ocho años de carrera en la institución, no registra ninguna condecoración, lo que significa que, al parecer, no tuvo ninguna actuación destacada. A esto se suma la falta de capacitaciones y entrenamiento policial para mejorar su desempeño en sus destacamentos.

Otro punto que también se observa es que Toledo registra una cuestionable conducta pues, según el informe al que accedió el programa de espectáculos, la mujer policía ha sido sometida en 10 oportunidades al régimen disciplinario por incumplir las directivas, descuidar su aseo, llegar tarde y retirarse temprano de su puesto de trabajo. Acciones que le costaron sanciones de dos a seis días.

Como se recuerda este jueves se conoció que, el pasado 20 de enero, Jossmery había solicitado su pase al retiro. Al ser consultada al respecto aseguró que "han sucedido muchas cosas que me han llevado a tomar esta decisión”. Asimismo acusó a la Policía de poner trabas para evitar su renuncia.