Como cada fin de semana, ‘El Reventonazo de la Chola’, ‘JB en ATV’, ‘El Gran Chef: Famosos’ y ‘Cuál es el Verdadero’ volvieron a competir por el rating y aquí te contamos cuál contó con la preferencia del público.

El último sábado 16 de setiembre, ‘Cuál es el Verdadero’ con Adolfo Aguilar se convirtió en el programa más visto en Lima. Como se sabe, el espacio tuvo como invitados a Micheille Soifer, Korina Rivadeneira y Gunter Rave.

El conductor se mostró agradecido con el público y celebró que el programa siga siendo el más visto de la televisión nacional.

“Qué bonito es sentir que el público te prefiere sábado a sábado, estamos muy agradecidos, y solo nos queda afirmar que continuaremos trabajando muy duro para seguir llevando entretenimiento y mucha emoción a sus hogares”, señaló el Adolfo Aguilar.

El segundo programa más sintonizado fue ‘El Reventonazo’. El espacio conducido por la Chola Chabuca generó gran expectativa por la entrevista de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos.

“Estamos agradecidos con el respaldo del público, en el último programa tuvimos la entrevista exclusiva de Érika Villalobos y Aldo Miyashiro. Seguimos consolidando nuestra propuesta familiar. Tomando en cuenta nuestro horario es como tocamos los temas, y nuestro rating siempre es el mismo, lo que sugiere que el respaldo del público es permanente. Esa semana no fue la excepción”, dijo el creador de la Chola Chabuca.

Asimismo, el comediante comentó que el 20 de setiembre apagará 52 velitas, por lo que dejará que su querido personaje Chola Chabuca lo agasaje como solo ella sabría hacerlo.

“La Chola Chabuca me conoce perfectamente, así como la producción del Reventonazo de la Chola, así que dejaré que me sorprendan. Más allá de bromas, siempre voy celebrar la vida junto a Gael, su mamá Miluska y todas las personas que me quieren, y ahí entra mi público querido”, recalcó.

¿Cuál fue el rating del sábado 16 de setiembre?

LIMA + 6 CIUDADES

Cuál es el verdadero: 9.5 puntos

El Reventonazo de la Chola: 8.4 puntos

El Gran Chef Famosos: 7.0 puntos

JB en ATV: 6.3 puntos

Estás en Todas: 4.1 puntos