Cristian Zuárez se quiebra y admite que Laura Bozzo le fue infiel [VIDEO]

Lo dijo todo. Cristian Zuárez se quebró en vivo tras ser entrevistado en el programa 'Suelta la sopa', de Telemundo, y admitió que Laura Bozzo le fue infiel.

El argentino, en un momento de la conversación, llegó a confesar que se sintió un "accesorio" de la conductora de televisión, con quien tuvo una relación de 17 años.

"Ella me fue infiel, ella lo sabe. Me fue infiel una vez. En nosotros estaba eso de dañarnos", señaló Zuárez, quien también reveló que demandará y pedirá una indemnización a Bozzo.

Asimismo, en diálogo con el diario Trome, Zuárez resaltó que solo esta pidiendo lo que le "corresponde".

"No quise que las cosas terminen así. Soy agradecido. Yo nunca pedí un centavo a Laura ni tampoco le estoy mendigando nada, reclamo lo que me corresponde [...] Estaré enamorado de ella hasta que me muera, pero eso no significa que no reclame lo que me corresponde", indicó el argentino.



Por otro lado, Cristian Zuárez confesó que su relación no se terminó por su amistad con Adriana Amiel.

"Falso, no fue así... y en la entrevista digo que con Adriana nos estamos conociendo recién", resaltó al medio mencionado.