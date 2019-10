Feliz por una nueva etapa en su vida. Cristian Benavente utilizó sus redes sociales para presentar a sus seguidores a la dueña de su corazón, la artista madrileña Sara López-Sanvicente Valenzuela.

El seleccionado nacional y jugador del FC Nantes publicó en su cuenta de Instagram una instantánea al lado de la joven, en donde ambos lucen sonrientes y enamorados. “¡Eres lo más bonito que hay!”, le escribió ella al ‘Chaval’.

No es la primera vez que el mediocampista de 25 años se luce junto a la joven. En agosto de este año fue ella quien publicó una imagen junto al deportista donde disfrutan de unas vacaciones en Ibiza.

Como se recuerda, hace unos días Benavente contó por qué no pudo participar de los amistosos con Uruguay. “Me habían llamado para jugar los dos partidos amistosos (frente a Uruguay), pero tenia una molestia que no me dejaba estar al 100%. Hable con (Ricardo) Gareca y decidimos que descanse en este parón”, dijo en entrevista con Marca.

Sara López-Sanvicente Valenzuela es una joven madrileña que se dedica a la ilustración y la pintura, tal y como se observa en su página web. A través de las redes sociales comparte su día a día y los viajes que realiza por toda Europa.