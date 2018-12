Lloró de felicidad. Vania Bludau recibió una romántica sorpresa por Navidad de su novio, Frank Dello Russo . La modelo pensó que iba a viajar dentro de Estados Unidos, pero en realidad tendrá un viaje por varios países de Europa por fiestas.

"No van a creer lo que me está pasando, acabo de llorar muchísimo porque pensé que me iba a Aspen, Colorado, y este niño de aquí y este chico de acá, me está llevando a Europa", dijo emocionada en un video que compartió en Instagram.

"Me estoy yendo a Finlandia, a República Checa, a Francia, a Noruega, a Suecia, Italia...", dijo visiblemente feliz la ex chica 'reality', que actualmente vive con su pareja en el extranjero.

"Y aquí vamos! Pensé que me iba a Colorado pero este amor de hombre que tengo al lado preparó una sorpresa inimaginable. Me voy a Europa y no puedo estar más emocionada por experimentar un diciembre totalmente distinto en la nieve", escribió la modelo.