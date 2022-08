Tras la difusión del ‘ampay’ donde Julio ‘Coyote’ Rivera aparece besando a una misteriosa mujer en un karaoke, otra joven de nacionalidad venezolana rompió su silencio para asegurar que también mantenía una relación con el exjugador, pese a que él se encuentra casado con Lorena Cárdenas.

Wilmari Jiménez habló para las cámaras de “Magaly TV: La Firme” y contó detalles de su romance, y además de mostrar fotografías en las que se luce en apasionados besos con el expelotero, también reveló comprometedoras conversaciones que se habrían realizado recientemente.

En los chats difundidos por el programa de espectáculos de ATV, el ‘Coyote’ trata de forma cariñosa a la joven extranjera para darle los buenos días, e incluso le llama ‘mi amor’.

“Te llamé… bueno hasta mañana, duerme, bendiciones, te amo”, “Amor, buenos días, quiero ver cómo estás, te amo y extraño”, son algunos de los mensajes que el hermano de Paolo Guerrero le habría mandado a Wilmari Jiménez poco antes de protagonizar un ‘ampay’.

(Foto: captura ATV)

La joven de 23 años de edad también dijo que el hijo de Doña Peta le prometió que se iba a casar con ella cuando se divorcie de Lorena Cárdenas. Además, asegura que él pagaba el alquiler de su departamento ubicado en Chorrillos.

“Decía que me amaba, pero su amor se quedó ahí en el karaoke. Me decía que estaba separado y que él vivía en la casa de su mamá”, señaló Jiménez, quien no se animó a confirmar si el exjugador es el padre de su hijo de dos años.

VIDEO RECOMENDADO:

Tula Rodríguez se molestó cuando le recordaron romance con Erick Osores: “¿Cuál es tu chiste?”

Tula Rodríguez se molestó cuando le recordaron romance con Erick Osores: "¿Cuál es el chiste?"