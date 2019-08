Coto Hernández sobre el video en el que aparece con Yahaira Plasencia:"no se ve nada malo"

El modelo Coto Hernandez decidió dar fin a las especulaciones sobre el supuesto video íntimo que viene circulando en internet, donde aparece junto a la cantante Yahaira Plasencia, quien habría retomado su relación con Jefferson Farfán.

El costarricense descartó que las imágenes sean comprometedoras o que tengan contenido sexual. Asimismo aseguró que esta grabación fue hecha por la propia salsera durante un momento que compartieron cuando eran amigos.

"No es un clip sexual. Ese vídeo sí fue grabado por ella, era un vídeo normal, estábamos viendo televisión, en el vídeo no se ve absolutamente nada malo. Ella puede decir lo que quiera, pero era un vídeo normal, de dos personas que tienen un vínculo", contó.

En la víspera el modelo salió al frente para negar que las imágenes hayan sido filtradas por él para obtener algún beneficio y aclaró que, cuando ocurrió el robo del teléfono en el que se encontraban las grabaciones, el interpuso la denuncia respectiva.

"En mayo me robaron, puse la denuncia y todos los medios lo saben. Ahora resulta que se ha filtrado un vídeo, es un vídeo que pertenece a la vida privada de una persona. Yo nunca he hablado mal de una mujer, es muy diferente porque yo he contado una verdad, pero no he hablado mal de nadie", comentó en su momento.