'Coto' Hernández fue invitado como jurado en la última edición de 'Esto es guerra'. Al ser entrevistado, el ex chico reality puso en duda el romance entre Karen Dejo, su ex pareja, y Lucas Piró.

“Llegó el jurado y un jurado muy distinguido”, bromeó Hernández inicialmente.

Al referirse al por qué no saludó a la pareja de baile, dijo: “Estaban concentrados con la coreografía, memorizándola, practicándola, entonces saludé de larguito así nomas”.

“Aquí nos invitaron a juzgar lo que vemos, entonces vamos a juzgar lo que vemos en la pista de baile”, añadió, mencionando que sería imparcial en su elección.

A continuación, la reportera de América TV le preguntó por su opinión sobre la nueva relación de su ex, Karen Dejo, y mostrando que no creía en ella, él dijo: “Pero, ¿es de verdad? No lo sé, pregunto”.

La comunicadora afirmó que hasta el momento, la relación “parecía real”, y 'Coto' expresó finalmente: “Les deseo lo mejor”.

El ex chico reality tuvo una relación con la bailarina y competidora de 'Esto es guerra' hace unos años cuando ambos eran participantes de 'Combate'.