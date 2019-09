EL modelo costarricense Coto Hernández negó ser quien le puso el apelativo ‘La Patrona’ a Yahaira Plasencia, tal como ella se dio a conocer en un medio internacional.

“¿Yo por qué?, ¿acaso ella es mi patrona?”, sostuvo el modelo entre risas y luego agregó que la salsera tiene un ‘genio’ bastante especial: “Ella tiene un carácter jodido”.

En otro momento, Coto recordó que sí estuvo muy enamorado de la cantante. “Estuve medio embobado, sí lo estuve en su tiempo. Yo ya volteé la página”, manifestó.

Con respecto a las especulaciones sobre el regreso de Yahaira Plasencia con Jefferson Farfán, el modelo costarricense le envió sus mejores deseos.

“Yo le deseo lo mejor. Yo soy una persona tan tranquila. Me gusta que la gente se sienta bien. A todas las chicas que en algún momento he tenido alguna relación o han salido conmigo le deseo lo mejor”, indicó.

YAHAIRA LO BLOQUEÓ

Coto Hernández también contó que ya no tiene comunicación con la salsera porque que ella lo bloqueó en las redes sociales.

“Llegué la semana pasada de viaje. No la tengo en redes sociales, recordemos que me tiene bloqueado. Noticias he visto poco no se mucho de ella. Sé de la canción nueva ('Y le dije no’) y del video”, señaló.