Coto Hernández negó haber filtrado video íntimo con Yahaira tras recibir amenazas de muerte

Luego que Magaly Medina confirmara la existencia de un video íntimo de Coto Hernández y Yahaira Plasencia , el modelo costarricense negó que él haya filtrado el material.



A través de sus redes sociales, Coto mencionó que está recibiendo amenazas de muerte de parte de los fans de Yahaira Plasencia, quienes lo acusan de dar las imágenes a otras personas.

"Muchas personas piensan que soy yo quien ha filtrado el video o que me estoy prestando para que salga esta información . Por eso estoy recibiendo insultos y amenazas. Solo quiero hacerles acordar que mí me robaron o me mandaron robar el celular", dijo el modelo.

El modelo costarricense también publicó la denuncia que entabló en mayo por el robo de su celular en la comisaría de San Miguel.

"No tengo que darle explicaciones a nadie, pero ahí se los dejo para todas las personas que se ponen a señalar sin saber cómo está el tema", indicó.