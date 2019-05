'Coto' Hernández confesó que Michelle Soifer le fue infiel a Erick Sabater con él [FOTOS]

El modelo costarricense Coto Hernández confesó en el sillón rojo del programa 'El valor de la verdad' que Michelle Soifer le fue infiel a Erick Sabater con él.

El modelo contó que conoció a la 'exchica reality' en su casa cuando realizó su cumpleaños en 2013. Desde ese momento hubo química entre ellos, pero él no sabía que estaba con Sabater.

"Ella me decía que no tenía nada con él. Nosotros coqueteamos, hubo química. Conforme pasaba el tiempo, su romance (con Erick Sabater) se hacía mas fuerte en su programa de reality. Luego ellos tuvieron algo oficial, pero yo no lo conocía a él", dijo Coto.

Hernández también sostuvo que tiene pruebas sobre la infidelidad de Soifer por los mensajes que se mandaban.

" Infidelidad sí hubo. Tengo otros teléfonos para demostrar lo que digo, tengo guardado todo con respaldo en computadora. A mí en ese momento no me importaba él porque no era mi amigo", indicó.

En otro momento, Coto Hernández le contó a Beto Ortiz que él le negó a Erick Sabater que tuvo intimidad con Michelle Soifer.

