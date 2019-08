Coto Hernández sobre 'ampay' de Yahaira y Jefferson Farfán: "No me importa lo que haga ella con su vida"

¿Despechado? El modelo Coto Hernández, quien en su momento confesó haber salido con Yahaira Plasencia opinó sobre las imágenes en las que se ve a la salsera y Jefferson Farfán en el departamento de este último en Miraflores.

El costarricense aseguró que la supuesta reconciliación entre la cantante y el futbolista es un secreto a voces y le pidió a Plasencia "que no se haga" en una entrevista telefónica con el programa "Magaly, la firme".

"¿Lo de Yahaira? Todo mundo sabe eso", respondió.

Hernández añadió que, pese a que meses atrás se jactaba de la amistad con la cantante, ahora no le importa lo que esta haga con su vida.

"No me importa lo que haga ella con su vida. No voy a decir, no me interesa nada, ya lo que pasó, pasó en su momento. Ella lo negó, está válido, no me importa", comentó.

Como se recuerda Plasencia, sus músicos y algunos familiares fueron captados durante una reunión en la casa del seleccionado nacional lo que confirmaría el retorno de la pareja. Sin embargo ninguno de los dos lo ha confirmado.

Coto Hernández, en su momento, se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' y contó episodios que habría vivido con Yahaira. No obstante la cantante negó todo.

