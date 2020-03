¡Aislado en el viejo continente! Ricardo Zúñiga, más conocido como el ‘Zorro Zupe’, es uno de los miles de peruanos que se han visto perjudicados por la suspensión vuelos procedentes de Asia y Europa como medida de prevención por el coronavirus.

El promotor, recientemente retirado de Latina por emitir duros comentarios contra la madre de una niña víctima de violación, está en España junto a Fiorella Alzamora. En una serie de videos compartidos en las historias de Instagram de la modelo, dio a conocer que al parecer no podrá regresar antes del lunes 16 de marzo al Perú, tiempo en el que comienza a regir la medida del gobierno.

En las filmaciones se observa al exconductor del cancelado ‘Válgame’ “lamentándose” y riéndose porque al parecer permanecerá más días de los pensados lejos de casa debido al impacto del COVID-19. No luce preocupado.

Zorro Zupe se queda en Europa

“Estoy deprimido. El Richard se larga, no sé como salir de Europa, me voy a volver loco, Fiorella, Cómo salgo ahora, lo único que tengo es el cocinero, ahora qué voy a hacer, comer pastas y engordar. Me voy a quedar gordo y en Europa ¿Me estás grabando?”, se le escucha decir copa de vino en mano.

Al parecer, el ‘Zorro’ no comprende la gravedad de la situación porque insiste en seguir bromeando al respecto. “Voy a hacer dos cosas, voy a continuar saliendo con el chico de ayer y le voy a pedir a Richard (un amigo de la ex figura televisiva) que me presté su avión para volver a Lima”, dice.

Se alejó de Lima

Ricado Zúñiga fue retirado de ‘Valgame’ por insultar en vivo a la madre de la pequeña Camila, la niña que fue secuestrada, asesinada y violada por un menor de quince años que actualmente permanece bajo custodia policial por el atroz crimen que cometió.

El ‘Zorro Zupe’ utilizó su intervención en el desaparecido espacio televisivo para culpar a la madre de la víctima por haber dejado a la niña encargada a su prima de nueve años. La tildó de “bestia” e “inhumana", hecho que generó malestar en los televidentes.

Pese a su separación del programa la ola de reclamos continuó y Latina no tuvo más remedio que cancelarlo.

Zorro Zupe estalla contra madre de Camila