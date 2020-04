La presentadora de televisión Tilsa Lozano utilizó su cuenta de Instagram para enviar un fuerte mensaje a sus seguidores en redes sociales sobre la importancia de seguir la cuarentena para frenar el avance del coronavirus.

En sus stories de dicha red social, la ex’conejita’ expresó su molestia por las personas que aún continúan en las calles poniendo en riesgo a la población.

“Soy 100% consciente que soy parte de los que tienen suerte en este país, que vivo con más comodidades que muchísimas personas de este país, pero también sé que hay otras personas con más comodidades que yo”, señaló al inicio la modelo.

Tilsa Lozano habla de la cuarentena

Sin embargo, consideró que todos deben mostrar empatía por la población vulnerable. “Hay que ser conscientes que el país y el mundo entero está enfrentando una pandemia", dijo con evidente molestia.

"Si nosotros seguimos saliendo esto no va a parar no será quince días, no va a ser un mes, van a ser meses encerrados y no va a parar”, añadió.

“Me siento angustiada y me preocupa la gente que sigue sin entender que si no nos quedamos en casa, esto nos va a matar”, señaló.

Finalmente, pidió a sus seguidores y no seguidores a darse cuenta que este es un hecho mundial.

