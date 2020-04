View this post on Instagram

Pucha, la verdad, no tengo palabras para explicar lo que se siente, al ver personas que arriesgan su vida, trabajando de madrugada y acompañándose con mis canciones. Como que soy uno de los pocos en este mundo, que llega a enterarse de para que nació. Ver a estos bomberos y personal de limpieza, desinfectar las calles con mi música, me hace sentir más sano y fuerte que el mismo Advíncula. Y también se me revela la función que tengo para con mi país. Tengo la suerte de contentarme con cosas así y sentirme pleno. Si Dios me dijera “Te vuelvo millonario pero no tendrás momentos así”, no atraco ni de vainas. Me quedo como estoy. Gracias bomberos del Perú. Gracias especialistas en desinfección. Su sacrificio y alegría nos llena el corazón de orgullo y felicidad. Buenos días amigos y feliz domingo para todos !!!! ——————-// PD: Las estadísticas de mi Facebook me dicen que tengo muchísimos seguidores que se han olvidado de darle like a mi página. Háganlo ahorita por favor para emparejar la cosa. Muchísimas gracias y disculpen la molestia. ❤️